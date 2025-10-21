Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документов

    В Астане по итогам казахстанско-азербайджанского бизнес-форума подписано 16 документов о сотрудничестве.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айдар Абилдабеков.

    "Мы подписали 16 документов, в основном это меморандумы о взаимопонимании между представителями деловых кругов наших стран, включая IT-компании", - отметил он.

    По словам Абилдабекова, пять казахстанских компаний достигли договоренности о поставках в Азербайджан программного обеспечения в сфере школьного и высшего образования.

    В форуме приняли участие около 100 представителей деловых кругов двух стран. Мероприятие прошло в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.

    Вице-министр также сообщил, что за январь-август 2025 года взаимный товарооборот достиг $343 млн, при этом экспорт Казахстана составил $290 млн.

    Он напомнил, что Казахстан экспортирует в Азербайджан пшеницу, нефть, продукты питания и нефтепродукты, в обратном направлении поступают металлоконструкции, алюминий, полимеры, алкоголь и фрукты.

    В ходе форума Казахстан предложил расширить экспортную корзину за счет агропромышленной продукции объемом.

    По официальным данным казахстанской стороны, в 2024 году товарооборот между странами составил $534 млн, из которых $485 млн пришлось на экспорт казахстанской продукции в Азербайджан.

