Айдар Абилдабеков: Азербайджан и Казахстан на бизнес-форуме подписали 16 документов

В Астане по итогам казахстанско-азербайджанского бизнес-форума подписано 16 документов о сотрудничестве.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айдар Абилдабеков.

"Мы подписали 16 документов, в основном это меморандумы о взаимопонимании между представителями деловых кругов наших стран, включая IT-компании", - отметил он.

По словам Абилдабекова, пять казахстанских компаний достигли договоренности о поставках в Азербайджан программного обеспечения в сфере школьного и высшего образования.

В форуме приняли участие около 100 представителей деловых кругов двух стран. Мероприятие прошло в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.

Вице-министр также сообщил, что за январь-август 2025 года взаимный товарооборот достиг $343 млн, при этом экспорт Казахстана составил $290 млн.

Он напомнил, что Казахстан экспортирует в Азербайджан пшеницу, нефть, продукты питания и нефтепродукты, в обратном направлении поступают металлоконструкции, алюминий, полимеры, алкоголь и фрукты.

В ходе форума Казахстан предложил расширить экспортную корзину за счет агропромышленной продукции объемом.

По официальным данным казахстанской стороны, в 2024 году товарооборот между странами составил $534 млн, из которых $485 млн пришлось на экспорт казахстанской продукции в Азербайджан.