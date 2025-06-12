Агдамский промпарк за последние 7 месяцев произвел продукцию на 85 млн манатов

Агдамский промпарк за последние 7 месяцев произвел продукцию на 85 млн манатов

В Агдамском промышленном парке действуют 9 предприятий, также ведется строительство более 5 предприятий.

Об этом в корреспонденту Report заявил пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Казымов.

По его словам, в этом году в данном промпарке планируется открыть предприятие по производству табачных изделий.

"В настоящее время в Агдамском промышленном парке 28 субъектам предпринимательства с инвестиционным портфелем более 260 млн манатов предоставлен статус резидента, а 4 предпринимателям - статус нерезидента. Более 70% парка уже передано в распоряжение предпринимателей. В их работу инвестировано более 115 млн манатов, 653 человека обеспечены постоянными рабочими местами.

Предприятия в Агдамском промышленном парке с сентября 2024 года по первый квартал 2025 года произвели продукцию на 85 млн манатов, а только за первый квартал текущего года - 63 млн манатов. Произведенная продукция реализуется не только на внутреннем рынке, она также успешно экспортируется в зарубежные страны", - сказал он.

Казымов подчеркнул, что предприниматели в промпарке обеспечены готовой инфраструктурой за счет госсредств, а также полностью освобождаются от уплаты имущественного, земельного и подоходного налогов сроком на 10 лет с момента регистрации, уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и приспособлений производственного назначения.

"По состоянию на 1 июня текущего года действующим в Агдамском промпарке предпринимателям выдано 126 подтверждающих документов, на основании которых они сэкономили более 8 млн манатов на импорте техники и технологического оборудования", - подытожил он.