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ADY Container намерен укреплять связи с зарубежными партнерами

ADY Container намерен укреплять связи с зарубежными партнерами "Цели ADY Container направлены на развитие интегрированных логистических продуктов, поиск новых клиентов и объемов грузов, организацию и мониторинг контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также продвижение Средн
Бизнес
30 мая 2022 г. 17:59
ADY Container намерен укреплять связи с зарубежными партнерами

"Цели ADY Container направлены на развитие интегрированных логистических продуктов, поиск новых клиентов и объемов грузов, организацию и мониторинг контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также продвижение Среднего коридора и укрепление связей с зарубежными партнерами".

Как сообщает Report, об этом в интервью медиа-порталу Railfreight заявил директор ООО ADY Container Натиг Джафаров.

"Средний коридор находится в ведении Международного транскаспийского транспортного консорциума (ITTC), созданного администрациями железных дорог Азербайджана, Казахстана и Грузии, в состав которого входят дочерние компании ADY Container, KTZ Express и GR Logistics. Сегодня ITTC действует как единый маршрутный оператор, который в том числе координирует деятельность железнодорожных и морских операторов по всему маршруту.

Турецкая компания Pasifik Eurasia присоединилась к ITTC в качестве ответственного оператора на линии Баку-Тбилиси-Карс, а румынская компания Grampet - в качестве оператора из Констанцы в направлении Европы", - сказал Джафаров.

Он отметил, что в ходе встречи ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута в Анкаре партнеры отметили, что стандартный тариф на перевозки грузов между странами-членами имеет большое значение для поддержания роста трафика по коридору: "Также было сочтено необходимым применение Автоматизированной системы интеграции для облегчения пересечения грузовых поездов".

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Версия на английском языке ADY Container announces its objectives 
Версия на азербайджанском языке “ADY Konteyner” hədəflərini açıqlayıb

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