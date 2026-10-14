Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 14 октября, 2026
- 18:28
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14 октября прибыл с визитом в Азербайджан для участия в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Узбекистана встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.
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