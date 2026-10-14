İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 18:24
    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) 7-ci Zirvə Görüşündə iştirak etmək məqsədilə oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Özbəkistan Prezidentini Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib
    Şavkat Mirziyoyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    Foto
    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан
    Foto
    Uzbek President Shavkat Mirziyoyev arrives in Azerbaijan for CICA summit
    MiniBoss
    MiniBoss

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