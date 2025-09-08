ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

Саудовская компания ACWA Power и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) на днях подпишут договор о государственно-частном партнерстве.

Как сообщает Report, подписание документа состоится в рамках 2-й Международной выставки и конференции водного хозяйства – Baku Water Week (Бакинская водная неделя), которая пройдет в Баку 10-12 сентября.

Кроме того, между ACWA Power и Научно-исследовательским институтом водного хозяйства и мелиорации будет подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместные исследования и обмен опытом.

Напомним, что в области водного хозяйства Азербайджана ACWA Power совместно с турецкой "IC İçtaş İnşaat" реализует проект завода по опреснению морской воды для производства питьевой.

На территории Сумгайытского химического промышленного парка планируется строительство завода с ежедневной мощностью 300 тыс. м³ воды. Инвестиции осуществит консорциум, а строительство продлится 2,5 года. Согласно договору, проект рассчитан на 27,5 лет, после чего управление заводом перейдет Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Проект направлен на удовлетворение растущего спроса на питьевую воду в Баку и на Абшероне, диверсификацию источников пресной воды, внедрение международного опыта и технологий, а также привлечение иностранных инвестиций.