ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

    Бизнес
    • 08 сентября, 2025
    • 15:16
    ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

    Саудовская компания ACWA Power и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) на днях подпишут договор о государственно-частном партнерстве.

    Как сообщает Report, подписание документа состоится в рамках 2-й Международной выставки и конференции водного хозяйства – Baku Water Week (Бакинская водная неделя), которая пройдет в Баку 10-12 сентября.

    Кроме того, между ACWA Power и Научно-исследовательским институтом водного хозяйства и мелиорации будет подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий совместные исследования и обмен опытом.

    Напомним, что в области водного хозяйства Азербайджана ACWA Power совместно с турецкой "IC İçtaş İnşaat" реализует проект завода по опреснению морской воды для производства питьевой.

    На территории Сумгайытского химического промышленного парка планируется строительство завода с ежедневной мощностью 300 тыс. м³ воды. Инвестиции осуществит консорциум, а строительство продлится 2,5 года. Согласно договору, проект рассчитан на 27,5 лет, после чего управление заводом перейдет Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

    Проект направлен на удовлетворение растущего спроса на питьевую воду в Баку и на Абшероне, диверсификацию источников пресной воды, внедрение международного опыта и технологий, а также привлечение иностранных инвестиций.

    ACWA Power водные ресурсы ADSEA соглашение партнерство
    ADSEA və "ACWA Power" arasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı müqaviləsi imzalanacaq

    Последние новости

    15:34

    Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

    Другие страны
    15:33

    Жительница Венгли: Мои дети возвращаются в родное село со своими семьями

    Внутренняя политика
    15:31

    Лу Мэй: Пекин и Баку обладают огромным потенциалом для двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    15:30
    Фото

    Азербайджанские художественные гимнастки завоевали 7 медалей в Сан-Марино

    Индивидуальные
    15:24

    Посол: Китай готов прилагать усилия для расширения сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:21

    В суде рассматриваются документы о преступлениях против азербайджанцев, совершенных в 1988-1989 годах

    Внутренняя политика
    15:17
    Фото

    Ровшан Рустамов: Зангезурский коридор обеспечит непрерывность грузопотоков по Среднему коридору

    Инфраструктура
    15:16

    ADSEA и ACWA Power подпишут договор о государственно-частном партнерстве

    Бизнес
    15:11

    Фернанду Сантуш стал первым иностранным главным тренером, не сумевшим привести сборную Азербайджана к победе

    Футбол
    Лента новостей