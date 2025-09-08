ADSEA və "ACWA Power" arasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı müqaviləsi imzalanacaq
Biznes
- 08 sentyabr, 2025
- 15:00
Səudiyyə Ərəbistanın "ACWA Power" şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi arasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı (PPP) müqaviləsi imzalanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu müqavilənin imzalanması sentyabrın 10–12-də Bakıda keçiriləcək 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində baş tutacaq.
Bildirilir ki, "Baku Water Week" çərçivəsində yeni əməkdaşlıqlar gözlənilir.
Bundan başqa, "ACWA Power" ilə Su və Meliorasiya Elmi Tədqiqat İnstitutu arasında birgə tədqiqat və təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumu da imzalanacaq.
Son xəbərlər
15:31
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin həbsdə olan sabiq sədri özünü günahkar bilmirHadisə
15:29
Azərbaycanlı mütəxəssis: "Fernandu Santuşun millidən göndərilməsi Azərbaycan futbolunun xeyrinə olacaq"Futbol
15:29
Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Döyüş Bayrağı haqqında Əsasnamə təsdiqlənibDigər
15:26
Nazir müavini: Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması region ölkələrinə iqtisadi faydalar gətirəcəkXarici siyasət
15:26
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının adı dəyişdirilibMaliyyə
15:25
İki ispan nazirin İsrailə girişinə qadağa qoyulubDigər ölkələr
15:23
IsDB Qrupunun illik toplantılarının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsi yaradılıbDaxili siyasət
15:21
Foto
Növbəti köç karvanı Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
15:19