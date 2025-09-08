İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    ADSEA və "ACWA Power" arasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı müqaviləsi imzalanacaq

    Biznes
    • 08 sentyabr, 2025
    • 15:00
    ADSEA və ACWA Power arasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı müqaviləsi imzalanacaq

    Səudiyyə Ərəbistanın "ACWA Power" şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi arasında dövlət-özəl tərəfdaşlığı (PPP) müqaviləsi imzalanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu müqavilənin imzalanması sentyabrın 10–12-də Bakıda keçiriləcək 2-ci Beynəlxalq Su Təsərrüfatı Sərgi və Konfransı – "Baku Water Week" (Bakı Su Həftəsi) çərçivəsində baş tutacaq.

    Bildirilir ki, "Baku Water Week" çərçivəsində yeni əməkdaşlıqlar gözlənilir.

    Bundan başqa, "ACWA Power" ilə Su və Meliorasiya Elmi Tədqiqat İnstitutu arasında birgə tədqiqat və təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumu da imzalanacaq.

