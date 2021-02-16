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Adidas начал продажу Reebok

Adidas начал продажу Reebok С первого квартала в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи
Бизнес
16 февраля 2021 г. 19:18

Немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG начал процесс по продаже американского Reebok.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas завершил оценку стратегических альтернатив для Reebok. В результате компания решила начать формальный процесс, нацеленный на продажу Reebok", — говорится в сообщении.

С первого квартала в финансовой отчетности Adidas подразделение Reebok будет обозначаться как актив, предназначенный для продажи. Компания намерена сосредоточиться на укреплении своих лидирующих позиций на международном рынке.

Ранее гендиректор компании Adidas Каспер Рорштед (Kasper Rorsted) неоднократно опровергал информацию о том, что хочет продать бренд Reebok. Он закрыл те магазины, которые демонстрировали слабые показатели, а также принял меры для сокращения расходов. После того как Reebok наконец восстановил прибыльность к началу 2019 года, Рорштед выразил надежду, что теперь он сможет обеспечить рост продаж за счет новых линеек спортивной обуви, таких как CrossFit Nano и FloatRide Run.

Однако новый удар нанесла пандемия COVID-19, от которой бренд Reebok пострадал больше, чем Adidas. В то время как выручка Adidas снизилась на 33% во втором квартале 2020 года, продажи Reebok упали за тот же период на 42%.

Adidas AG, основанный в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря. Американский Reebok принадлежит Adidas с 2006 года.

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