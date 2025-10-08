Абу Бакер: Халяльный бизнес станет драйвером "зеленого перехода" к 2040 году

Халяльные предприятия малого и среднего бизнеса могут стать ведущей силой "зеленого перехода" к 2040 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по халяльной цепочке поставок Управления стандартов и контроля качества Пакистана Мухаммед Абу Бакер на панельных дискуссиях второго дня II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB).

По его словам, МСП составляют 90% глобального халяльного бизнеса, создают 70% рабочих мест и ответственны за 50% выбросов: "Это ставит их в центр этической, торговой и климатической дипломатии".

М. Абу Бакер отметил, что главным вызовом для халяльных МСП является необходимость адаптироваться к "зеленому переходу": "В противном случае они рискуют столкнуться с новыми торговыми барьерами, высокими углеродными издержками и потерей доступа к международным рынкам".

Он также представил новую "Модель тройного соответствия" (Triple Alignment Model) для стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). В ее основе лежат принципы коранической морали - амана (доверие), хилафа (ответственность) и адаля (справедливость).

"В центре модели находится концепция "зеленого халяльного предприятия", которая объединяет безотходную цепочку поставок и принципы циркулярной экономики, формируя более этичную и экологически устойчивую бизнес-среду", - подчеркнул он.