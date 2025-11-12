АБР: Объем бизнес-кредитов в Азербайджане к концу 2026 года превысит 16 млрд манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поставил цель довести объем выданных бизнес-кредитов, включая кредиты малым и средним предприятиям (МСП), до не менее 16,5 млрд манатов к концу 2026 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР)"Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (Asia SME Monitor 2025).

Напомним, что 26 января 2024 года Центральный банк утвердил Стратегию развития финансового сектора на 2024-2026 годы, направленную на расширение финансовой доступности, увеличение разнообразия финансовых услуг, а также укрепление прозрачности и устойчивости кредитного рынка.

Согласно документу, на момент утверждения стратегии общий объем выданных бизнес-кредитов составлял 12,4 млрд манатов.

В стратегии также отмечается, что доля безналичных платежей в розничной торговле на начало 2024 года составляла около 21,1%, а к концу 2026 года должна превысить 40%. Учитывая, что большинство МСП функционируют в сфере оптовой и розничной торговли, ожидается активное распространение безналичных расчетов именно среди малых и средних предприятий.