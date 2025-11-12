İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    ADB: Azərbaycanda biznes kreditləri portfeli 2026-cı ilin sonuna qədər 16 milyard manatı ötəcək

    Biznes
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:44
    ADB: Azərbaycanda biznes kreditləri portfeli 2026-cı ilin sonuna qədər 16 milyard manatı ötəcək

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 2026-cı ilin sonuna qədər verilmiş biznes kreditlərinin məbləğini, kiçik və orta müəssisələrə (KOB) verilən kreditlər də daxil olmaqla, azı 16,5 milyard manata çatdırmağı hədəfləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (ADB) "Asiya Kiçik və Orta Sahibkarlıq Monitorinqi 2025" (Asia SME Monitor 2025) hesabatında deyilir.

    Xatırladaq ki, 2024-cü il yanvarın 26-da AMB maliyyə əlçatanlığını genişləndirmək, maliyyə xidmətlərinin müxtəlifliyini artırmaq, həmçinin kredit bazarının şəffaflığını və dayanıqlılığını gücləndirmək məqsədi daşıyan "2024-2026-cı illər üçün maliyyə sektorunun inkişaf Strategiyası"nı təsdiq edib.

    Sənədə əsasən, strategiyanın təsdiqləndiyi zaman verilmiş biznes kreditlərinin ümumi məbləği 12,4 milyard manat təşkil edib.

    Strategiyada həmçinin qeyd olunur ki, 2024-cü ilin əvvəlinə pərakəndə ticarətdə nağdsız ödənişlərin payı təxminən 21,1 % təşkil edib, 2026-cı ilin sonuna qədər 40%-i ötməlidir. KOB-ların əksəriyyətinin topdan və pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alaraq nağdsız hesablaşmaların məhz kiçik və orta müəssisələr arasında aktiv yayılması gözlənilir.

    АБР: Объем бизнес-кредитов в Азербайджане к концу 2026 года превысит 16 млрд манатов
    ADB: Volume of business loans in Azerbaijan to exceed 16 billion manats by end of 2026

