АБР: МСБ Азербайджана становится опорой "зеленой экономики"

Азиатский банк развития (АБР) продолжает взаимодействие с правительством Азербайджана по укреплению потенциала малого и среднего бизнеса (МСБ), расширения их доступа к "зеленому финансированию" и инвестициям.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

По ее словам, эти направления нашли свое отражение в декларации Бакинской климатической коалиции. "В этом процессе очень ценную роль сыграло KOBİA. Для поддержки выполнения обязательств АБР и KOBİA уже предприняли ряд конкретных шагов. В прошлом году мы подписали Меморандум о взаимопонимании по "зеленому переходу", который подтверждает нашу поддержку коалиции", - сказала она.

Дуррани-Джамал отметила, что сотрудничество охватывает три основных направления: поддержка реализации "зеленых инициатив" МСБ; укрепление их институционального и технического потенциала; облегчение доступа к "зеленому финансированию" и совершенствование нормативно-правовой среды для развития МСБ.

"Мы уверены, что при правильной поддержке, партнерстве и политической основе МСБ может стать движущей силой не только экономической устойчивости, но и более стабильного будущего для всех сообществ", - подчеркнула представитель АБР.