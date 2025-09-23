АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

Азербайджанский фонд развития бизнеса (АБИФ) при Министерстве экономики и ООО "ARGS Holding" подписали договор о совместном участии в уставном капитале АО "AzerFloat", занимающегося производством стекла.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

Договор создаст новые возможности в сфере производства стекла в Азербайджане.