АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

    Азербайджанский фонд развития бизнеса (АБИФ) при Министерстве экономики и ООО "ARGS Holding" подписали договор о совместном участии в уставном капитале АО "AzerFloat", занимающегося производством стекла.

    Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

    Договор создаст новые возможности в сфере производства стекла в Азербайджане.

    стекло производство соглашение инвестиции Азербайджанский фонд развития бизнеса AzerFloat AIIF 2025
