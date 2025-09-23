İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Biznes
    • 23 sentyabr, 2025
    • 11:17
    Azərbaycanda şüşə istehsalına investisiya qoyulacaq

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu (ABIF) və "ARGS Holding" MMC arasında şüşə istehsalı ilə məşğul olan "AzerFloat" ASC-nin nizamnamə kapitalında birgə iştirakla bağlı müqavilə imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində baş tutub.

    Müqaviləni ABIF-in baş direktoru Yasin Cəlilov və "ARGS Holding" MMC-nin icraçı direktoru imzalayıb.

    Müqavilə Azərbaycanda şüşə istehsalı sahəsində yeni imkanlar yaradacaq.

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu ARGS Holding AIIF 2025

