О нас

Афганистан предложил принять у себя следующий саммит ОЭС

Афганистан предложил принять у себя следующий саммит ОЭС Афганистан предложил принять у себя следующий саммит ОЭС
Бизнес
4 июля 2025 г. 15:33
Афганистан предложил принять у себя следующий саммит ОЭС

Афганистан предложил принять у себя следующий, 18-й саммит лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, с таким предложением выступил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар на 17-м саммите организации в Ханкенди.

По его словам, Афганистан создал благоприятные условия для иностранных инвесторов и призвал страны-члены ОЭС рассмотреть подобную перспективу.

"Иностранные инвесторы уже начали вкладывать средства в экономику Афганистана. То есть Афганистан превратился в привлекательную страну для инвестиций", - сказал он.

Барадар предложил провести 18-й саммит ОЭС в столице Афганистана Кабуле, что, по его словам, откроет новую страницу для сотрудничества между странами-членами организации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ECO-nun 18-ci Zirvə görüşünün Əfqanıstanda keçirilməsi təklif olunub

Экслюзивные новости

Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi