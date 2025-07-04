Афганистан предложил принять у себя следующий саммит ОЭС

Афганистан предложил принять у себя следующий саммит ОЭС

Афганистан предложил принять у себя следующий, 18-й саммит лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report, с таким предложением выступил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар на 17-м саммите организации в Ханкенди.

По его словам, Афганистан создал благоприятные условия для иностранных инвесторов и призвал страны-члены ОЭС рассмотреть подобную перспективу.

"Иностранные инвесторы уже начали вкладывать средства в экономику Афганистана. То есть Афганистан превратился в привлекательную страну для инвестиций", - сказал он.

Барадар предложил провести 18-й саммит ОЭС в столице Афганистана Кабуле, что, по его словам, откроет новую страницу для сотрудничества между странами-членами организации.