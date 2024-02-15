Женщины-саперы занимаются разминированием села Намирли Агдамского района

Две женские саперные группы Азербайджана в настоящее время занимаются разминированием освобожденного от оккупации села Намирли Агдамского района.

Две женские саперные группы Азербайджана в настоящее время занимаются разминированием освобожденного от оккупации села Намирли Агдамского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, в работах по разминированию наряду с 25 женщинами-саперами и двумя парамедиками также задействованы трое руководящих группами мужчин, их заместители и 11 мужчин-саперов.

Эти саперные группы разминировали территорию площадью 595 258 кв. метров, обнаружили и обезвредили 8 противотанковых, 12 противопехотных мин и 71 неразорвавшийся боеприпас.