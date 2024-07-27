Минобороны: С призывниками проводятся занятия по боевой подготовке

В рамках исполнения соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики, в учебных воинских частях армии Азербайджана постоянно проявляется забота о недавно принятых молодых солдатах, чуткое отношение к процессу их адаптации и подготовке.

В рамках исполнения соответствующего распоряжения президента Азербайджанской Республики, в учебных воинских частях армии Азербайджана постоянно проявляется забота о недавно принятых молодых солдатах, чуткое отношение к процессу их адаптации и подготовке.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, по программе с призывниками проводятся уроки по строевой и физической подготовке, а также занятия по боевой подготовке.

В ходе занятий их обучают соответствующим требованиям устава и военного законодательства, правилам воинской дисциплины, а также элементам упражнений по строевой, физической и огневой подготовке.

"Здоровье и питание молодых солдат также находятся в постоянном центре внимания. В целях обеспечения личного состава здоровой и калорийной пищей в солдатских столовых проведены все необходимые мероприятия с полным соблюдением санитарно-гигиенических правил", - заявили в Минобороны.