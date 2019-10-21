 Наверх

Завершились тактические учения ВМС Азербайджана - ВИДЕО

Завершились тактические учения ВМС Азербайджана

Завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС) по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщили Report в министерстве обороны, целью учений, проведенных для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, стала организация совместных действий в составе корабельных соединений.

В ходе учений были усовершенствованы умения командиров и штабов управлять силами, а также проверены готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!