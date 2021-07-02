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Завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021"

Завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел - 2021" Завершились международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2021", проходившие с 21 июня в турецком городе Конья с участием команд из различных стран.
Армия
2 июля 2021 г. 18:44
Завершились международные летно-тактические учения Анатолийский орел - 2021

Завершились международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2021", проходившие с 21 июня в турецком городе Конья с участием команд из различных стран.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На церемонии закрытия учений была проанализирована деятельность авиационных средств, обнародованы достигнутые успехи, обсуждена планируемая совместная работа.

Результаты военных пилотов, профессионально выполнивших все поставленные задачи, были высоко оценены руководством учений, командам всех стран была выражена благодарность и вручены подарки.

В международных лётно-тактических учениях "Анатолийский орёл - 2021" принимали участие два истребителя "МиГ-29" и два штурмовика "Су-25" ВВС Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Anadolu Qartalı – 2021” beynəlxalq taktiki-uçuş təlimi sona çatıb

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