Завершена экспертиза тел погибших при крушении военного вертолета

11:20 В Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии завершилась экспертиза тел погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинског

В Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии завершилась экспертиза тел погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района.

Как сообщает Report, тела погибших военнослужащих будут доставлены в спортивный комплекс "Серхедчи", где состоится церемония прощания.

Затем гробы с телами будут переданы семьям погибших для захоронения.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.