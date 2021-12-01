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Завершена экспертиза тел погибших при крушении военного вертолета

Завершена экспертиза тел погибших при крушении военного вертолета 11:20 В Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии завершилась экспертиза тел погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинског
Армия
1 декабря 2021 г. 11:29
Завершена экспертиза тел погибших при крушении военного вертолета
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В Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии завершилась экспертиза тел погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района.

Как сообщает Report, тела погибших военнослужащих будут доставлены в спортивный комплекс "Серхедчи", где состоится церемония прощания.

Затем гробы с телами будут переданы семьям погибших для захоронения.

30 ноября военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гараэйбат" на территории Хызинского района. В результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHelikopter qəzasında həlak olan hərbi qulluqçuların nəşinin müayinəsi başa çatıb

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