Замректора Университета нацобороны Турции побывал на освобожденных территориях Азербайджана

Делегация во главе с заместителем ректора Университета национальной обороны Турции, профессором Талатом Джанболатом посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках визита гости ознакомились с рядом исторических памятников, были проинформированы о последствиях вандализма, совершенных ВС Армении в годы оккупации.

Турецкая делегация посетила воинскую часть N и ознакомилась с созданными там условиями.

Отметим, что делегация Университета национальной обороны Турции в соответствии с программой визита посетит также Отдельную общевойсковую армию.