Замректора Университета нацобороны Турции побывал на освобожденных территориях Азербайджана
Армия
- 23 апреля, 2026
- 12:32
Делегация во главе с заместителем ректора Университета национальной обороны Турции, профессором Талатом Джанболатом посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита гости ознакомились с рядом исторических памятников, были проинформированы о последствиях вандализма, совершенных ВС Армении в годы оккупации.
Турецкая делегация посетила воинскую часть N и ознакомилась с созданными там условиями.
Отметим, что делегация Университета национальной обороны Турции в соответствии с программой визита посетит также Отдельную общевойсковую армию.
