    Замректора Университета нацобороны Турции побывал на освобожденных территориях Азербайджана

    • 23 апреля, 2026
    • 12:32
    Замректора Университета нацобороны Турции побывал на освобожденных территориях Азербайджана

    Делегация во главе с заместителем ректора Университета национальной обороны Турции, профессором Талатом Джанболатом посетила освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В рамках визита гости ознакомились с рядом исторических памятников, были проинформированы о последствиях вандализма, совершенных ВС Армении в годы оккупации.

    Турецкая делегация посетила воинскую часть N и ознакомилась с созданными там условиями.

    Отметим, что делегация Университета национальной обороны Турции в соответствии с программой визита посетит также Отдельную общевойсковую армию.

    Министерство обороны Азербайджана Талат Джанболат
    Türkiyə Milli Müdafiə Universitetinin rektor müavini işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olub
    Turkish delegation visits Azerbaijan's liberated territories

