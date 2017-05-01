Замминистра обороны: Украина и Азербайджан активно сотрудничают по ряду сфер

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Киев. 1 мая. REPORT.AZ/ Министерства обороны Украины и Азербайджана активно сотрудничают и обмениваются опытом. Об этом заявил украинскому бюро Report заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский.

Замглавы ведомства напомнил, что в последний раз делегация министерства обороны Украины побывала в Азербайджане в текущем году.

"Между правительствами Украины и Азербайджана были подписаны очень важные документы, в протоколах зафиксированы все перспективы развития нашего сотрудничества в сфере обороны. У нас происходит постоянный обмен опытом. Мы сотрудничаем в области авиации, ремонта самолетов, импортозамещения по тем или иным составляющим. В целом, около 12-15 направлений совместной работы", - заявил И. Павловский.

Он также отметил, что в 2018 году Украина ожидает визита представителей министерства обороны Азербайджана.

"В следующем году планируется визит делегации от министерства обороны Азербайджана – мы готовимся встречать наших коллег", - подчеркнул И. Павловский.