Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности

Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности

Распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-лейтенант Низам Османов назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Напомним, Ф. Мамедов распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 13.08.2015 года был назначен заместителем начальника Главного управления материально-технического обеспечения – начальник штаба Главного управления материально-технического обеспечения. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25.06.2018 года назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальником главного управления материально-технического обеспечения.