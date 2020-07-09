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Report Georgia

Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности

Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности
Армия
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9 июля 2020 г. 10:40
Замминистра обороны Азербайджана освобожден от должности

Распоряжением президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева генерал-лейтенант Фуад Мамедов освобожден от должности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве обороны.

Генерал-лейтенант Низам Османов назначен временно исполняющим обязанности заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Напомним, Ф. Мамедов распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 13.08.2015 года был назначен заместителем начальника Главного управления материально-технического обеспечения – начальник штаба Главного управления материально-технического обеспечения. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25.06.2018 года назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению – начальником главного управления материально-технического обеспечения.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Deputy Defense Minister dismissed
Версия на азербайджанском языке Müdafiə nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib

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