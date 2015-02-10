Замначальника: С учителями по военной подготовке ведется постоянная работа

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ "Пропагандистские работы по воспитанию молодежи в военно-патриотическом духе усиливаются с каждым днем". Об этом сообщил Report первый заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву, полковник Заур Абдуллаев.

З.Абдуллаев заявил, что происходит усиление пропаганды в сфере воспитания молодежи в военно-патриотическом духе под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, и повышается количество проводимых в этом направлении работ. По его словам, среди азербайджанской молодежи из года в год растет интерес к сфере военного патриотизма.

Полковник Заур Абдуллаев также отметил, что в средних школах уделяется внимание урокам по военной подготовке и ведется постоянная работа с учителями по военной подготовке.