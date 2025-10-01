Закир Гасанов выразил соболезнования итальянскому коллеге

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Гвидо Крозетто в связи с гибелью двух военных пилотов в результате крушения самолета.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Глубоко опечален известием о гибели двух военнослужащих в результате крушения самолета типа "T-260B", принадлежащего 70-му авиационному полку Военно-воздушных сил Италии, во время тренировочных полетов вблизи Национального парка Чирчео в регионе Лацио", - говорится в тексте соболезнования.