Закир Гасанов выразил соболезнования итальянскому коллеге
Армия
- 01 октября, 2025
- 16:23
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Гвидо Крозетто в связи с гибелью двух военных пилотов в результате крушения самолета.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
"Глубоко опечален известием о гибели двух военнослужащих в результате крушения самолета типа "T-260B", принадлежащего 70-му авиационному полку Военно-воздушных сил Италии, во время тренировочных полетов вблизи Национального парка Чирчео в регионе Лацио", - говорится в тексте соболезнования.
