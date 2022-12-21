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Закир Гасанов встретился с вернувшимися из Украины турецкими пилотами

Закир Гасанов встретился с вернувшимися из Украины турецкими пилотами Находящийся с визитом в Турции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов вместе с турецким коллегой Хулуси Акаром встретился с пилотами вернувшегося из Украины в Турцию самолета A400m и членами их семей.
Армия
21 декабря 2022 г. 13:00
Закир Гасанов встретился с вернувшимися из Украины турецкими пилотами

Находящийся с визитом в Турции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов вместе с турецким коллегой Хулуси Акаром встретился с пилотами вернувшегося из Украины в Турцию самолета A400m и членами их семей.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Министры вручили подарки членам семей пилотов. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поздравил пилотов, успешно выполнивших поставленные задачи.

Напомним, что два самолета A400m, вылетевшие в Украину для доставки гуманитарной помощи и эвакуации турецких граждан, вчера вернулись в турецкий город Кайсери.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov meets with pilots returning to Turkiye from Ukraine
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Ukraynadan Türkiyəyə qayıdan pilotlarla görüşüb

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