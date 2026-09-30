Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Закир Гасанов встретился с министрами обороны Британии и Словакии

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 20:47
    Закир Гасанов встретился с министрами обороны Британии и Словакии

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с коллегами из Великобритании и Словакии в рамках международной оборонной выставки ADEX-2026.

    Как сообщили Report в Минобороны, З.Гасанов подчеркнул заинтересованность Азербайджана в многостороннем сотрудничестве с этими странами, особенно в вопросах обороны и безопасности. Министр также выразил удовлетворенность нынешним состоянием этих связей.

    Госминистр обороны Великобритании Вернон Коукер и вице-премьер/министр обороны Словакии Роберт Калиняк подчеркнули, что сотрудничество с оборонными структурами Азербайджана в области военного образования, военно-технических инноваций, а также по другим направлениям продолжается в позитивном русле.

    В ходе встреч министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной отрасли, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Закир Гасанов встретился с министрами обороны Британии и Словакии
    Закир Гасанов встретился с министрами обороны Британии и Словакии
    Закир Гасанов встретился с министрами обороны Британии и Словакии

    Закир Гасанов
    Фото
    Zakir Həsənov Böyük Britaniya və Slovakiyanın müdafiə nazirləri ilə görüşüb
    Фото
    Zakir Hasanov meets UK, Slovak defense officials at ADEX 2026
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