Закир Гасанов встретился с министрами обороны Британии и Словакии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с коллегами из Великобритании и Словакии в рамках международной оборонной выставки ADEX-2026.

Как сообщили Report в Минобороны, З.Гасанов подчеркнул заинтересованность Азербайджана в многостороннем сотрудничестве с этими странами, особенно в вопросах обороны и безопасности. Министр также выразил удовлетворенность нынешним состоянием этих связей.

Госминистр обороны Великобритании Вернон Коукер и вице-премьер/министр обороны Словакии Роберт Калиняк подчеркнули, что сотрудничество с оборонными структурами Азербайджана в области военного образования, военно-технических инноваций, а также по другим направлениям продолжается в позитивном русле.

В ходе встреч министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной отрасли, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.