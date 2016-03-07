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    Закир Гасанов: В Вооруженных силах Азербайджана служат сотни женщин

    Министр поздравил женщин, служащих в ВС, с 8 марта - Международным женским днем

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил женщин, служащих в Вооруженных силах, с 8 марта - Международным женским днем.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Дорогие женщины!

    Поздравляю Вас с 8 марта -  Международным женским днем и желаю Вам всего наилучшего.

    В настоящее время во всех видах войск, медицинских учреждениях спецназначения, в военных медпунктах и в других отраслях служат сотни женщин и достойно выполняют свои обязанности перед Отечеством.

    Я верю, что азербайджанские женщины оправдают доверие руководства страны, будут верно служить своей родине, народу, государству в ответ на проявленную им заботу и внимание. 

    Поздравляю Вас, дорогие женщины!".

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