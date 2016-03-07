Закир Гасанов: В Вооруженных силах Азербайджана служат сотни женщин

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов поздравил женщин, служащих в Вооруженных силах, с 8 марта - Международным женским днем.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие женщины!

Поздравляю Вас с 8 марта - Международным женским днем и желаю Вам всего наилучшего.

В настоящее время во всех видах войск, медицинских учреждениях спецназначения, в военных медпунктах и в других отраслях служат сотни женщин и достойно выполняют свои обязанности перед Отечеством.

Я верю, что азербайджанские женщины оправдают доверие руководства страны, будут верно служить своей родине, народу, государству в ответ на проявленную им заботу и внимание.

Поздравляю Вас, дорогие женщины!".