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Закир Гасанов: Совместные военные учения Азербайджана и Турции завершились успешно

Закир Гасанов: Совместные военные учения Азербайджана и Турции завершились успешно "Совместные военные учения Азербайджана и Турции еще больше укрепляют сотрудничество и братство между личным составом".
Армия
11 мая 2023 г. 17:56
Закир Гасанов: Совместные военные учения Азербайджана и Турции завершились успешно

"Совместные военные учения Азербайджана и Турции еще больше укрепляют сотрудничество и братство между личным составом".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во время выступления со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в рамках международных летно-тактических учений ”Анатолийский Орел-2023“ в Конье.

З.Гасанов отметил, что пилоты ВВС успешно справились со своими обязанностями: “Учения “Гейдар Алиев-2023”, проведенные в Карсе, являются ярчайшим примером нашего военного сотрудничества. В учениях ”Анатолийский Орел-2023" приняли участие 47 человек личного состава Азербайджанской армии, 2 военных самолета, а в учениях в Карсе - 94 человека личного состава и 27 транспортных средств. Поздравляю личный состав с успешным завершением обоих учений".

Министр напомнил, что после землетрясения в Турции азербайджанский народ разделил горе братской страны: "Наш народ и государство мобилизовались во время землетрясения, чтобы оказать любую помощь Турции, которая была рядом с Азербайджаном во время 44-дневной войны. В те дни на помощь Турции были направлены и Вооруженные Силы Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov: "Azərbaycan və Türkiyənin ortaq hərbi təlimləri uğurla başa çatıb"

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