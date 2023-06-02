Закир Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США

2 июня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колином Калем.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам двусторонних связей, безопасности и ситуации в регионе.
В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.