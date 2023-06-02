О нас

Закир Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США

Закир Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США 2 июня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колином Ка
Армия
2 июня 2023 г. 20:37
Закир Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США

2 июня по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Колином Калем.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам двусторонних связей, безопасности и ситуации в регионе.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister, US Under Secretary of Defense for Policy hold telephone conversation
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov ABŞ müdafiə katibinin müavini ilə telefonla danışıb, hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunub

Самое читаемое

В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
В Азербайджане повышается прогноз по акцизам
30 мая 2023 г. 16:57
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
Король Бельгии поздравил президента Ильхама Алиева
30 мая 2023 г. 22:24
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
Цены на газ снизились после резкого скачка утром на фоне утечки газа в Норвегии
31 мая 2023 г. 15:45
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну
31 мая 2023 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi