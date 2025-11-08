Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 17:02
    Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии

    Министр обороны Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    "Офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники! От всего сердца поздравляю вас с пятой годовщиной Дня Победы, который мы отмечаем с большим чувством гордости и торжества, и желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления оборонной мощи Азербайджана", - говорится в сообщении.

    Закир Гасанов Минобороны Азербайджана День Победы Путь к Победе
    Müdafiə naziri Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib

    Последние новости

    17:31

    Торгпредство РФ в Швеции снова подверглось нападению с использованием БПЛА

    Другие страны
    17:22

    Закир Гасанов: Широкомасштабные реформы укрепили боевой дух армии

    Происшествия
    17:16

    В сентябре расходы Грузии на сигареты из Азербайджана выросли на 47%

    Бизнес
    17:12

    Представитель МИД Нидерландов посетит Азербайджан на следующей неделе

    Внешняя политика
    17:12

    Умудов: Первую медаль на Исламиаде посвящаем нашему народу и верховному главнокомандующему

    Индивидуальные
    17:10

    В Тегеране ограничили подачу воды жителям в связи с засухой

    В регионе
    17:08

    Премьер Албании: Рассчитываем на вступление в ЕС к 2030 году

    Другие страны
    17:04
    Фото

    Лидеры Азербайджана, Турции и Пакистана провели совместный обед

    Внешняя политика
    17:02

    Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии

    Армия
    Лента новостей