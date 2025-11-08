Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии
- 08 ноября, 2025
- 17:02
Министр обороны Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
"Офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники! От всего сердца поздравляю вас с пятой годовщиной Дня Победы, который мы отмечаем с большим чувством гордости и торжества, и желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления оборонной мощи Азербайджана", - говорится в сообщении.
