Министр обороны Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

"Офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники! От всего сердца поздравляю вас с пятой годовщиной Дня Победы, который мы отмечаем с большим чувством гордости и торжества, и желаю каждому из вас успехов в вашей священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления оборонной мощи Азербайджана", - говорится в сообщении.