Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Боснию и Герцеговину посетил Командование сил ЕС и Турецкий контингент в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что после официальной церемонии встречи на военной базе Бутмир министр обороны встретился с командующим Силами Европейского Союза генерал-майором Флорином-Марианом Барбу.

На встрече азербайджанской делегации была предоставлена подробная информация о деятельности Командования, подчеркнут положительный опыт сотрудничества в рамках программы "Партнерство ради мира" и Концепции оперативных возможностей, а также обсуждены ряд других вопросов, представляющих интерес.

Затем Закир Гасанов встретился с руководителем Турецкого контингента полковником Мустафой Четином Челиком и выразил соболезнования представителям братской страны в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на грузино-азербайджанской границе 11 ноября.