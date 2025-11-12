Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

    Армия
    • 12 ноября, 2025
    • 13:16
    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Боснию и Герцеговину посетил Командование сил ЕС и Турецкий контингент в Боснии и Герцеговине.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    Сообщается, что после официальной церемонии встречи на военной базе Бутмир министр обороны встретился с командующим Силами Европейского Союза генерал-майором Флорином-Марианом Барбу.

    На встрече азербайджанской делегации была предоставлена подробная информация о деятельности Командования, подчеркнут положительный опыт сотрудничества в рамках программы "Партнерство ради мира" и Концепции оперативных возможностей, а также обсуждены ряд других вопросов, представляющих интерес.

    Затем Закир Гасанов встретился с руководителем Турецкого контингента полковником Мустафой Четином Челиком и выразил соболезнования представителям братской страны в связи с гибелью военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на грузино-азербайджанской границе 11 ноября.

    Фото
