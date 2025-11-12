İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Zakir Həsənov Bosniya və Herseqovinadakı Aİ Komandanlığı və Türk kontingentini ziyarət edib

    Hərbi
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:53
    Zakir Həsənov Bosniya və Herseqovinadakı Aİ Komandanlığı və Türk kontingentini ziyarət edib

    Azərbaycan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Bosniya və Herseqovinaya rəsmi səfəri çərçivəsində Avropa İttifaqının (Aİ) Bosniya və Herseqovinadakı Qüvvələri Komandanlığını və Türk kontingentini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Butmir hərbi bazasında keçirilən rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra müdafiə naziri Avropa İttifaqının Bosniya və Herseqovinadakı Qüvvələri komandanı general-mayor Florin-Marian Barbu ilə görüşüb.

    Görüşdə Komandanlığın fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan nümayəndə heyətinə ətraflı məlumat verilib, "Sülh Naminə Tərəfdaşlıq" proqramı, eləcə də Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası çərçivəsində Azərbaycanın müsbət əməkdaşlıq təcrübəsinin olduğu vurğulanıb, həmçinin maraq doğuran bir sıra digər məsələlər müzakirə edilib.

    Daha sonra Türk kontingentinin rəhbəri polkovnik Mustafa Çetin Çelik ilə görüşən general-polkovnik Z.Həsənov Azərbaycandan Türkiyəyə yola düşən C-130 hərbi yük təyyarəsinin noyabrın 11-də Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində qəzaya uğraması nəticəsində hərbi qulluqçuların şəhid olması ilə bağlı qardaş ölkənin nümayəndələrinə başsağlığı verib.

    Müdafiə Nazirliyi Zakir Həsənov Avropa İttifaqı Türk kontingenti Bosniya və Herseqovina
    Foto
    Закир Гасанов посетил Командование ЕС в Боснии и Герцеговине

