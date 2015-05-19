Закир Гасанов: По мере развития связей с Турцией, мы увидим положительные результаты

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с деловым визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником военных академий Турции, генералом армии Абдуллахом Раджабом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Министр обороны Закир Гасанов заявил о развитии военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, укреплении стратегического партнерства и братских отношений.

Министр также коснулся вопроса об увеличении числа офицеров и специалистов, которые будут обучаться в военных академиях Турции, отметил важность участия азербайджанских военнослужащих на различных курсах и осуществления комплексных и плановых мероприятий.

Касаясь пользы подобных мероприятий для двух братских стран, министр обороны Закир Гасанов сказал: "Этими работами мы закладываем фундамент дальнейших успехов. Верю, что по мере развития наших связей, мы увидим положительные результаты".

На встрече коснулись представляющих взаимный интерес вопросов.

Выразив признательность за радушный прием, генерал Абдуллах Раджаб заявил, что связи между нашими странами опираются на дружественные и братские отношения и имеют древние исторические корни. Гость в очередной раз отметил важность турецко-азербайджанского партнерства.

На встрече присутствовали также посол Турции в нашей стране Исмаил Альпер Джошгун, его военный атташе, бригадный генерал Хасан Невзат Ташделер.