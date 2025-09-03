Закир Гасанов обсудил с командующим ВМС Вьетнама перспективы сотрудничества

    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил штаб командования ВМС Вьетнама. 

    Об этом Report сообщили в Минобороны.

    Сначала азербайджанская делегация посетила памятник Павшим героям и мавзолей президента Хо Ши Мина в Ханое, возложила к ним венки.

    Затем министр обороны встретился с командующим ВМС Вьетнама вице-адмиралом Тран Тхань Нгиемом. 

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС обеих стран, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

    В заключение министр Гасанов посетил бригаду ВМС и бухту Халонг, ознакомился с созданными условиями.

    Азербайджан Вьетнам ВМС Закир Гасанов
