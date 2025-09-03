Закир Гасанов обсудил с командующим ВМС Вьетнама перспективы сотрудничества
Армия
- 03 сентября, 2025
- 12:28
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов посетил штаб командования ВМС Вьетнама.
Об этом Report сообщили в Минобороны.
Сначала азербайджанская делегация посетила памятник Павшим героям и мавзолей президента Хо Ши Мина в Ханое, возложила к ним венки.
Затем министр обороны встретился с командующим ВМС Вьетнама вице-адмиралом Тран Тхань Нгиемом.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС обеих стран, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
В заключение министр Гасанов посетил бригаду ВМС и бухту Халонг, ознакомился с созданными условиями.
