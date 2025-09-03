    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Zakir Həsənov Vyetnam HDQ Komandanlığında olub

    Hərbi
    • 03 sentyabr, 2025
    • 12:16
    Zakir Həsənov Vyetnam HDQ Komandanlığında olub

    Azərbaycan  müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov Vyetnam Sosialist Respublikasının Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığının (HDQ) qərargahında olub. 

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müdafiə naziri Vyetnam HDQ komandanı vitse-admiral Tran Thanh Nghiem ilə görüşüb. 

    Görüş zamanı hər iki ölkənin HDQ-ləri arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Sonda general-polkovnik Z.Həsənov HDQ briqadasını və "Ha Long" buxtasını ziyarət edib, burada yaradılan şəraitlə tanış olub.

    Zakir Həsənov Müdafiə Nazirliyi Vyetnam
    Закир Гасанов обсудил с командующим ВМС Вьетнама перспективы сотрудничества
    Azerbaijan's Defense Minister visits Vietnamese Navy

