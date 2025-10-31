Закир Гасанов находится с визитом в Казахстане
Армия
- 31 октября, 2025
- 13:16
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны СНГ.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
Новость дополняется
