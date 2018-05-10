Закир Гасанов наблюдал за международными учениями Efes-2018

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Измире 9-го мая на полигоне Doğanbey состоялся ночной этап международных учений Efes-2018.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала делегация министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым посетила выставку турецкой оборонной промышленности, ознакомилась с образцами современного вооружения и военной техники.

Затем азербайджанская делегация вместе с высокопоставленными представителями наблюдали за ночным этапом учений.