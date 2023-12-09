Закир Гасанов: Азербайджанская армия и впредь будет выполнять любые поставленные перед ней задачи

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что азербайджанская армия и впредь будет выполнять любые поставленные перед ней задачи.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что азербайджанская армия и впредь будет выполнять любые поставленные перед ней задачи.

Как сообщает Report, об этом З.Гасанов заявил на заседании коллегии Министерства обороны по итогам 2023 года.

Министр отметил, что азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего заложила основы для установления мира в регионе.

Он заявил, что высокая оценка деятельности азербайджанской армии президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым является большим стимулом для дальнейшей службы.

В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание боевой подготовке подразделений и профессионализму личного состава, и довел до участников заседания свои требования в связи с выполнением предстоящих задач на 2024 год.