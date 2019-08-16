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Эльчин Гулиев: "За время деятельности ГПС пограничники задержали 10 989 нарушителей границы"

"За время деятельности пограничники задержали 10 989 нарушителей"

"За время деятельности Государственной пограничной службы азербайджанские пограничники задержали 10 989 нарушителей границы, 160 428 нарушителей режима, 37 789 находящихся в розыске лиц, а также предотвратили ввоз через государственную границу большого количества контрабанды, в том числе 6 372 кг наркотических средств".

Как передаёт Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев в статье, опубликованной в официальной прессе.

Э.Гулиев также отметил, что ГПС обнаружила 18 лиц, привлечённых к сотрудничеству иностранными спецслужбами, а также 86 граждан Азербайджана и 24 иностранных гражданина, подозреваемых в связях с ними. В рамках борьбы с терроризмом был задержан 91 человек, определены личности 388 людей. Были обезврежены 150 организованных преступных группировок, занимавшихся нелегальной миграцией, контрабандой, в том числе контрабандой наркотиков.

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