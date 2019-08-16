Эльчин Гулиев: "За время деятельности ГПС пограничники задержали 10 989 нарушителей границы"

"За время деятельности Государственной пограничной службы азербайджанские пограничники задержали 10 989 нарушителей границы, 160 428 нарушителей режима, 37 789 находящихся в розыске лиц, а также предотвратили ввоз через государственную границу большого количества контрабанды, в том числе 6 372 кг наркотических средств".

Как передаёт Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев в статье, опубликованной в официальной прессе.

Э.Гулиев также отметил, что ГПС обнаружила 18 лиц, привлечённых к сотрудничеству иностранными спецслужбами, а также 86 граждан Азербайджана и 24 иностранных гражданина, подозреваемых в связях с ними. В рамках борьбы с терроризмом был задержан 91 человек, определены личности 388 людей. Были обезврежены 150 организованных преступных группировок, занимавшихся нелегальной миграцией, контрабандой, в том числе контрабандой наркотиков.