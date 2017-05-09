Явер Джамалов: Азербайджан приобрел у Турции сырье и запчасти на 130 млн долларов - ВИДЕО

Стамбул. 9 мая. REPORT.AZ/ Подведомственные структуры министерства оборонной промышленности Азербайджана до сегодняшнего дня приобрели у Турции сырье и запчасти на 130 млн долларов. Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов.

Он отметил, что между руководимым им ведомством и Турцией существует тесное сотрудничество: "Как вам известно, между двумя государствами действует Высший совет стратегического сотрудничества, с участием силовых структур обоих государств проходит военный диалог, на заседаниях участвует министерство оборонной промышленности".

Министр отметил, что решения, принятые советом и в рамках военно-технического сотрудничества, регулярно обсуждаются и ведутся работы по их решению: "Результатом этого является то, что сегодня мы тесно сотрудничаем с рядом турецких компаний".

Я. Джамалов выделил, что Азербайджан совместно с частной турецкой компанией производит 4 вида пистолетов, также планируется производство прицелов ночного видения. Он отметил, что ведутся переговоры по созданию в Азербайджане сервиса по ремонту оптических прицелов, кроме того, совместно производятся пистолеты-пулеметы МП-5.

Отметим, что с 9 по 12 мая в турецком городе Стамбул проходит XIII Международная выставка оборонной промышленности “İDEF-2017” XIII.

На выставке экспонируется продукция оборонного назначения, созданная и произведенная на предприятиях МОП, по 260 наименованиям.

В работе выставки принимает участие расширенная делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым и министр обороны Закир Гасанов.

На выставке ожидается участие до 300 компаний из 50 стран мира.