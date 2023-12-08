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ВВС Азербайджана и Турции провели штабные переговоры

ВВС Азербайджана и Турции провели штабные переговоры Представители Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана и Турции провели 14-е штабные переговоры в соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между странами на 2023 год.
Армия
8 декабря 2023 г. 11:18
ВВС Азербайджана и Турции провели штабные переговоры

Представители Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана и Турции провели 14-е штабные переговоры в соответствии с программой двустороннего военного сотрудничества между странами на 2023 год.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Анкаре, обсуждены вопросы военного сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции.

В ходе штабных переговоров отмечена важность обмена опытом в повышении профессионализма военнослужащих обеих стран, состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным вопросам.

В соответствии с планом, азербайджанская делегация посетила воинские части ВВС и военно-учебные заведения Турции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə HHQ nümayəndələri arasında qərargah danışıqları keçirilib

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