Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

Министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев 5 мая провел ряд встреч в рамках V Международной выставки оборонной и аэрокосмической промышленности "SAHA 2026" в Стамбуле.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, Мустафаев встретился с госминистром обороны Нигерии Белло Мохаммедом Матавалле, заместителем командующего Силами обороны Грузии Зазой Чхаидзе, директором по вооружениям Минобороны Италии Джачинто Оттавиани, первым заместителем Агентства оборонной промышленности Узбекистана Азизом Игамназаровым, советником профильного управления Японии Хидэки Фукава и представителем американской компании Jones Group Филипом Стюартом.

Стороны обсудили текущее сотрудничество, производственные возможности и технологический потенциал. Речь также шла о новых проектах, внедрении современных технологий и взаимодействии в сфере научных исследований.

По итогам встреч состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

