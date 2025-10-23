Встретились представители Азербайджана и НАТО по военному образованию

В рамках "Программы расширения оборонного образования" (DEEP) НАТО состоялась предварительная оценочная встреча между специалистами DEEP по дистанционному образованию и представителями Национального университета обороны (НУО).

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе встречи была проанализирована система военного образования и уровень сотрудничества по линии DEEP между Азербайджаном и НАТО, а также состоялся обмен мнениями о перспективах развития партнерства.

Стороны обсудили направления плана взаимодействия на следующий год и отметили, что подобные встречи являются продуктивными для обеих сторон.

Отметим, что в рамках визита гости провели семинары в специализированных учебных заведениях, подведомственных НУО, и представили брифинги по организации дистанционного образования в системе НАТО.