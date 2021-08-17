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ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении 17 августа с 10:55 до 14:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населен
Армия
17 августа 2021 г. 16:18
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении
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17 августа с 10:55 до 14:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме того, с 11:18 до 13:37 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Гёйсу и Шишгая Чембаракского района, а также на безымянных высотах периодически подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Галакенд Гедабекского района и Истису Кельбаджарского района.

Противник был подавлен ответным огнем.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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Версия на английском языке Armenians shell Nakhchivan from their positions in Arazdeyen
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Arazdəyəndə yerləşən mövqelərindən Naxçıvanı atəşə tutub

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