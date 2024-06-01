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Азербайжан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины

Азербайжан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины Главы Медицинских управлений Минобороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины.
Армия
1 июня 2024 г. 18:16
Азербайжан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины

Главы Медицинских управлений Минобороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины.

Как сообщает Report со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство, встреча в Баку была организована согласно плану двустороннего военного сотрудничества.

Исполняющий обязанности начальника Медицинского управления Минобороны Азербайджана полковник-лейтенант медицинской службы Анар Исмаилов и начальник Медицинского управления Министерства обороны Кыргызстана полковник медслужбы Аманбай Матисаков провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военной медицины, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем кыргызский гость посетил Главный клинический госпиталь Минобороны, Центральную военную поликлинику, Центральную стоматологическую поликлинику, Центр санитарно-эпидемиологического контроля, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а также понаблюдал за деятельностью военных врачей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Qırğızıstan arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlığın inkişafı müzakirə edilib

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