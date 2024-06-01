Азербайжан и Кыргызстан обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины

Главы Медицинских управлений Минобороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины.

Главы Медицинских управлений Минобороны Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере военной медицины.

Как сообщает Report со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство, встреча в Баку была организована согласно плану двустороннего военного сотрудничества.

Исполняющий обязанности начальника Медицинского управления Минобороны Азербайджана полковник-лейтенант медицинской службы Анар Исмаилов и начальник Медицинского управления Министерства обороны Кыргызстана полковник медслужбы Аманбай Матисаков провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в области военной медицины, а также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Затем кыргызский гость посетил Главный клинический госпиталь Минобороны, Центральную военную поликлинику, Центральную стоматологическую поликлинику, Центр санитарно-эпидемиологического контроля, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а также понаблюдал за деятельностью военных врачей.