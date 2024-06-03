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В Национальном университете обороны прошла обобщающая встреча в рамках программы НАТО

В Национальном университете обороны прошла обобщающая встреча в рамках программы НАТО В рамках "Программы расширения военного образования" НАТО в Баку состоялась ежегодная обобщающая встреча с делегацией DEEP.
Армия
3 июня 2024 г. 18:00
В Национальном университете обороны прошла обобщающая встреча в рамках программы НАТО

В рамках "Программы расширения военного образования" НАТО в Баку состоялась ежегодная обобщающая встреча с делегацией DEEP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены вопросы развития системы образования в Национальном университете обороны и прошлогоднего обмена опытом, а также темы международной научной конференции, которая пройдет с 7 по 10 октября текущего года при организационной поддержке университета.

Во встречах, проведенных в учебных заведениях, находящихся в подчинении Национального университета обороны, приняли участие местные и зарубежные эксперты в сфере образования, представители университета.

Делегация высоко оценила новшества в области образования, применяемые в Национальном университете обороны, был проведен обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоSummarizing meeting held at Azerbaijan's NDU within NATO's DEEP
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Müdafiə Universitetində NATO proqramı çərçivəsində icmal görüş keçirilib

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