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В азербайджанской армии прошел ряд мероприятий по случаю Международного дня защиты детей

В азербайджанской армии прошел ряд мероприятий по случаю Международного дня защиты детей 16:34
Армия
1 июня 2024 г. 17:07
В азербайджанской армии прошел ряд мероприятий по случаю Международного дня защиты детей

В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе этих мероприятий, организованных Министерством обороны, школьники побывали с экскурсией в воинских частях и с различными средствами военной авиации. Также была организована диспансеризация детей шехидов (медосмотр и обследование).

Для детей была представлена развлекательная программа и накрыты праздничные столы с угощением.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army holds events on Int’l Children's Day
Версия на азербайджанском языке ФотоOrduda Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib

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