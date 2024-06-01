В азербайджанской армии прошел ряд мероприятий по случаю Международного дня защиты детей

16:34

В азербайджанской армии проведен ряд мероприятий по случаю 1 июня - Международного дня защиты детей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ходе этих мероприятий, организованных Министерством обороны, школьники побывали с экскурсией в воинских частях и с различными средствами военной авиации. Также была организована диспансеризация детей шехидов (медосмотр и обследование).

Для детей была представлена развлекательная программа и накрыты праздничные столы с угощением.