Организован ознакомительный визит военных атташе в N-скую воинскую часть

Министерство обороны организовало ознакомительный визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств в N-скую воинскую часть.

Министерство обороны организовало ознакомительный визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств в N-скую воинскую часть.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны.

Визит организован в соответствии с ежегодным планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

В мероприятии приняли участие 26 представителей аппаратов военных атташе 22 стран.

Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Делегации рассказали о создании воинской части. Они ознакомилась с новым видом военной формы, предоставленной личному составу, ежедневным продовольственным снабжением, бытовыми условиями и некоторой боевой техникой, находящейся на вооружении воинской части.

Военные атташе выразили благодарность руководству Минобороны за организацию визита на высоком уровне.