Организован ознакомительный визит военных атташе в N-скую воинскую часть

Министерство обороны организовало ознакомительный визит аккредитованных в Азербайджане военных атташе иностранных государств в N-скую воинскую часть.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны.
Визит организован в соответствии с ежегодным планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.
В мероприятии приняли участие 26 представителей аппаратов военных атташе 22 стран.
Сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Делегации рассказали о создании воинской части. Они ознакомилась с новым видом военной формы, предоставленной личному составу, ежедневным продовольственным снабжением, бытовыми условиями и некоторой боевой техникой, находящейся на вооружении воинской части.
Военные атташе выразили благодарность руководству Минобороны за организацию визита на высоком уровне.