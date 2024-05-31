О нас

Министр обороны Азербайджана встретился с турецкой делегацией

Министр обороны Азербайджана встретился с турецкой делегацией Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдын
Армия
31 мая 2024 г. 13:35
Министр обороны Азербайджана встретился с турецкой делегацией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение рабочим визитом в братскую Турцию, состоявшимся 29-30 мая нынешнего года по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил организацию многонациональных учений "EFES-2024" в Турции, а также профессионализм военнослужащих.

Генерал-полковник И.Гюнайдын, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на дружбе и братстве, опираются на взаимное доверие и поддержку.

На встрече обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Затем с турецкой делегацией встретился первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев.

На встрече в Генеральном штабе азербайджанской армии было выражено удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Была подчеркнута важная значимость подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye mull military co-op
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüşüb, hərbi əməkdaşlıq müzakirə olunub

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi