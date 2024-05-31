Министр обороны Азербайджана встретился с турецкой делегацией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдын

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турции генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение рабочим визитом в братскую Турцию, состоявшимся 29-30 мая нынешнего года по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера, генерал-полковник З.Гасанов высоко оценил организацию многонациональных учений "EFES-2024" в Турции, а также профессионализм военнослужащих.

Генерал-полковник И.Гюнайдын, в свою очередь, поблагодарил за оказанное гостеприимство. Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на дружбе и братстве, опираются на взаимное доверие и поддержку.

На встрече обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях, отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Затем с турецкой делегацией встретился первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев.

На встрече в Генеральном штабе азербайджанской армии было выражено удовлетворение нынешним состоянием двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Была подчеркнута важная значимость подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече также состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.